Приговорившая Бута судья назвала его обмен на Грайнер неравноценным

Приговорившая Бута к 25 годам судья Шейндлин посчитала его обмен на Грайнер неравноценным

Бывшая окружая судья США Шира Шейндлин, приговорившая россиянина Виктора Бута к 25 годам тюрьмы, заявила, что его обмен на американку Бриттни Грайнер не является равноценным. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам экс-судьи, американцы надеялись вернуть по крайней мере двух заключенных в обмен на россиянина, который совершил «такие серьезные преступления». В США были разочарованы невозможностью договориться о возвращении заключенного американца Пола Уилана, пояснила она.

«Мы рады, что Бриттни Грайнер вернули, но она, на мой взгляд, не совершила никакого преступления, даже правонарушения, тогда как господин Бут был осужден за очень тяжкое преступление», — посчитала собеседница агентства.

Шейндлин расценила обмен заключенными как «очень жесткую сделку» со стороны России. «Тем не менее, мы рады, что она вернулась, и что, по крайней мере, в переговорах удалось достичь какого-то решения», — добавила она.

В том же интервью Шейндлин заявила, что Бут не сближался с колумбийской террористической организацией, а с ним связались агенты под прикрытием. «Это было подстроено правительством Соединенных Штатов», — заверила судья. Она добавила, что россиянин не собирался совершать это преступление «в отличие от действующего наркоторговца, например».

Виктор Бут отбывал срок по обвинению в поддержке террора и попытке незаконной торговли оружием в США. Россиянина арестовали в 2008 году в Таиланде по запросу американской стороны. В 2012 году его приговорили к 25 годам тюрьмы.