Приговорившая Бута к 25 годам судья Шейндлин признала его задержание операцией властей США

Россиянин Виктор Бут, осужденный в США по обвинению в попытке незаконной торговли оружием и поддержке терроризма, не планировал совершать преступление, а его заключение стало частью операции правительства США. Об этом в интервью РИА Новости заявила бывшая окружная судья США Шира Шейндлин, председательствовавшая на процессе Бута в 2010-2012 годах и приговорившая его к 25 годам тюрьмы.

По словам судьи, Бут не сближался с колумбийской террористической организацией, с ним связались агенты под прикрытием.

«Это было подстроено правительством Соединенных Штатов», — заверила Шейндлин. Она добавила, что россиянин не собирался совершать это преступление «в отличие от действующего наркоторговца, например».

В этом же интервью Шейндлин отказалась считать Бута террористом. «Нет, нет, не очень», — ответила она на вопрос, верит ли она в то, что россиянин действительно хотел убивать американцев. По ее словам, Бут «не был террористом, который, как "Аль-Каида" (запрещенная в РФ террористическая организация), влетает на самолете во Всемирный торговый центр».

Виктор Бут отбывал срок по обвинению в поддержке террора и попытке незаконной торговли оружием в США. Россиянина арестовали в 2008 году в Таиланде по запросу американской стороны. В 2012 году его приговорили к 25 годам тюрьмы. Свою вину осужденный не признал. Процедура обмена американской баскетболистки Бриттни Грайнер на Бута прошла 8 декабря в Абу-Даби.

