Частный сыщик назвал основные места размещения скрытых камер в номере отеля

Частный сыщик Бонд заявил, что скрытые камеры отелей можно найти с помощью фонарика

Частный сыщик и эксперт по безопасности в компании Bond Rees Аарон Бонд (Aaron Bond) назвал основные места размещения скрытых камер в номере отеля и раскрыл способы их выявить. Советами он поделился в беседе с Express.

По словам специалиста, наиболее частые места установки потайных записывающих устройств — детекторы дыма, кондиционеры, розетки, дверные ручки, мягкие игрушки, часы, книги, картины и комнатные растения. «Миниатюрные скрытые камеры могут быть размером с булавку или болт, поэтому их можно установить где угодно, — отметил Бонд. — Найти эти устройства одними глазами сложно, но есть повседневные предметы, которые можно использовать для облегчения работы».

Сыщик заявил, что быстрее всего обнаружить «шпионское устройство» можно с помощью фонарика на мобильном телефоне. Также у некоторых смартфонов камеры могут обнаруживать инфракрасное излучение, которое помогает находить работающие тайно устройства.

При этом он добавил, что туристы в поисках скрытых камер должны «думать как преступники» и при обнаружении подобных устройств немедленно сообщить об этом сотрудникам отеля или на платформу бронирования.

Ранее сообщалось, что россиянин, приехавший на отдых в Турцию, арендовал дом и обнаружил в нем две скрытые камеры. Так, первое «шпионское устройство» было установлена в одном из отверстий удлинителя, который располагался в ванной комнате. Второй прибор для слежения был спрятан в корпусе электронных часов в спальне.

