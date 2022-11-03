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14:02, 3 ноября 2022Путешествия

Россиянин арендовал дом в Турции и обнаружил скрытые камеры в спальне и туалете

Россиянин нашел скрытые камеры в арендованном доме и поверг в ужас пользователей сети

Фото: Kool C / Unsplash

Россиянин, приехавший на отдых в Турцию, арендовал дом и обнаружил в нем две скрытые камеры. Подробности произошедшего он сообщил в личном аккаунте в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

По словам молодого человека, «шпионские устройства» удалось найти в спальне и туалете. Так, первая камера была установлена в одном из отверстий удлинителя, который располагался в ванной комнате. Второй прибор для слежения был спрятан в корпусе электронных часов в спальне.

«Это установил не хозяин дома, он близкий для нас человек. Данное устройство втайне установил кто-то из обслуживающей компании, сейчас идет разбирательство», — подписал автор ролик, повергший в ужас пользователей сети.

Подписчики путешественника выразили тревогу по поводу увиденного, о чем написали в комментариях под постом: «Плюс один к фобиям», «Жесть! Вот, моя паранойя не зря паникует», «Думала, что такой ужас только в фильмах бывает», «У меня до этого не было фобий, а теперь появилась», «Мне страшно», «Мои детские страхи были не вымышленными».

Ранее эксперт по безопасности Торин Клосовски рассказал, как можно быстрее всего найти скрытые камеры в отелях и домах отдыха. Клосовски заявил, что быстрее всего обнаружить устройство можно с помощью фонарика: достаточно тщательно исследовать подозрительные места «самых приватных» комнат, например спальни или ванной.

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Валентина Процкова
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