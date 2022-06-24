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Назван быстрый способ обнаружить скрытые камеры в номере отеля

Эксперт по безопасности заявил, что скрытые камеры отелей можно найти при свете фонарика

Фото: Isaac Quesada / Unsplash

Эксперт по безопасности Торин Клосовски (Thorin Klosowski) рассказал, как можно быстрее всего найти скрытые камеры в отелях и домах отдыха. Способом он поделился в эфире радиостанции National Public Radio.

Клосовски заявил, что быстрее всего обнаружить скрытую камеру можно с помощью фонарика — достаточно тщательно исследовать подозрительные места «самых приватных» комнат, например спальни или ванной.

«Вы также можете выключить весь свет, и если вы увидите в темноте ИК-сигнал (похоже на светящуюся красную точку) — за вами следят. Также вы сразу заметите камеру ночного видения», — назвал еще один способ эксперт.

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Спикер считает, что данные методы намного более эффективны, чем использование мобильных приложений, которые часто ошибочно принимают другие предметы (стекло или различные поверхности) за камеры. Также Клосовски добавил, что маршрутизатор Wi-Fi может быть связан с устройствами слежения.

«Вы просто можете отключить от сети все, что выглядит подозрительно, будь то будильник или просто USB-разъем, который кажется "лишним" в стене», — отметил специалист.

Ранее в июне туристам раскрыли способы, как можно распознать поддельные отзывы об отелях. Так, подозрение должны вызвать авторы, дающие чрезмерно положительные оценки, а также скрывающие свое имя и фотографию.

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Дарья Рыбак
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