Назван быстрый способ обнаружить скрытые камеры в номере отеля

Эксперт по безопасности заявил, что скрытые камеры отелей можно найти при свете фонарика

Эксперт по безопасности Торин Клосовски (Thorin Klosowski) рассказал, как можно быстрее всего найти скрытые камеры в отелях и домах отдыха. Способом он поделился в эфире радиостанции National Public Radio.

Клосовски заявил, что быстрее всего обнаружить скрытую камеру можно с помощью фонарика — достаточно тщательно исследовать подозрительные места «самых приватных» комнат, например спальни или ванной.

«Вы также можете выключить весь свет, и если вы увидите в темноте ИК-сигнал (похоже на светящуюся красную точку) — за вами следят. Также вы сразу заметите камеру ночного видения», — назвал еще один способ эксперт.

Спикер считает, что данные методы намного более эффективны, чем использование мобильных приложений, которые часто ошибочно принимают другие предметы (стекло или различные поверхности) за камеры. Также Клосовски добавил, что маршрутизатор Wi-Fi может быть связан с устройствами слежения.

«Вы просто можете отключить от сети все, что выглядит подозрительно, будь то будильник или просто USB-разъем, который кажется "лишним" в стене», — отметил специалист.

Ранее в июне туристам раскрыли способы, как можно распознать поддельные отзывы об отелях. Так, подозрение должны вызвать авторы, дающие чрезмерно положительные оценки, а также скрывающие свое имя и фотографию.