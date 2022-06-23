Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
Путешествия

Раскрыты способы распознать поддельные отзывы об отелях

Эксперт по отзывам рассказал, что поддельные рецензии на отель можно распознать по имени

Фото: Unsplash

Туристам посоветовали с подозрением относиться к положительным отзывам, написанным в чрезмерно восторженной манере. О том, как распознать поддельные рецензии от настоящих, рассказал эксперт Мэтью Хейрснейп (Matthew Hairsnape), пишет Mirror.

Основатель сервиса туристических отзывов рассказал, что пятибалльные оценки объекта зачастую могут быть сфальсифицированы. По его мнению, маловероятно, что какое-то заведение получает только положительные отзывы и нет ни одного замечания или предложения по улучшению. Также это относится и к «красочным» негативным оценкам, так как их могут писать конкуренты или человек, подверженный стрессу или пребывающий в плохом настроении.

Материалы по теме:
«Вы делали интимную стрижку перед собеседованием?» Стюардессы частных самолетов — о тяжкой работе и замужестве с богачами
«Вы делали интимную стрижку перед собеседованием?»Стюардессы частных самолетов — о тяжкой работе и замужестве с богачами
22 мая 2022
«Цены растут каждый день» Куда поехать не успевшим спланировать отпуск россиянам и чего стоит опасаться?
«Цены растут каждый день»Куда поехать не успевшим спланировать отпуск россиянам и чего стоит опасаться?
22 июня 2022

Эксперт раскрыл, что важно обращать внимание на детали: настоящий человек всегда будет включать в свой отзыв подробности, чтобы лучше описать опыт пребывания в заведении. Кроме того, Хейрснейп посоветовал проверять самих рецензентов: например, обратить внимание на их имя или посмотреть, не пересекаются ли даты отдыха в разных отелях.

«Будьте осторожны, когда читаете отзывы от пользователей, у которых нет фотографии профиля и очень необычное имя, например Теодор Золотое Яблоко, или имя, которое считается слишком распространенным, например Джон Смит», — предупредил специалист.

Ранее специалисты онлайн-сервиса Make Life Simpler показали несколько простых лайфхаков для правильного сбора чемодана в поездку. В первую очередь туристам порекомендовали заранее продумывать наряды и складывать вместе каждый комплект, чтобы не приходилось тратить время на выбор аутфита в отпуске.

Что делать?
Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Дарья Рыбак
Обсудить
Последние новости
В ЛНР сообщили о массовой сдаче в плен украинских военных под Лисичанском
Лжесотрудник ФСБ убедил россиянина перевести ему на счет 1,7 миллиона рублей
Аутлеты люксовых брендов прекратят работу в России
Раскрыта динамика цен на «вторичку» в крупных городах России
Балтийский флот получил новый буксир
Глава ЛНР пообещал окружить Лисичанск через три дня
Российский шахматист Непомнящий остался лидером турнира претендентов
Аналитик высказался о будущем БРИКС
Россиянам посоветовали присмотреться к цикорию вместо кофе
Раскрыты способы распознать поддельные отзывы об отелях
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.