Раскрыты способы распознать поддельные отзывы об отелях

Эксперт по отзывам рассказал, что поддельные рецензии на отель можно распознать по имени

Туристам посоветовали с подозрением относиться к положительным отзывам, написанным в чрезмерно восторженной манере. О том, как распознать поддельные рецензии от настоящих, рассказал эксперт Мэтью Хейрснейп (Matthew Hairsnape), пишет Mirror.

Основатель сервиса туристических отзывов рассказал, что пятибалльные оценки объекта зачастую могут быть сфальсифицированы. По его мнению, маловероятно, что какое-то заведение получает только положительные отзывы и нет ни одного замечания или предложения по улучшению. Также это относится и к «красочным» негативным оценкам, так как их могут писать конкуренты или человек, подверженный стрессу или пребывающий в плохом настроении.

Эксперт раскрыл, что важно обращать внимание на детали: настоящий человек всегда будет включать в свой отзыв подробности, чтобы лучше описать опыт пребывания в заведении. Кроме того, Хейрснейп посоветовал проверять самих рецензентов: например, обратить внимание на их имя или посмотреть, не пересекаются ли даты отдыха в разных отелях.

«Будьте осторожны, когда читаете отзывы от пользователей, у которых нет фотографии профиля и очень необычное имя, например Теодор Золотое Яблоко, или имя, которое считается слишком распространенным, например Джон Смит», — предупредил специалист.

Ранее специалисты онлайн-сервиса Make Life Simpler показали несколько простых лайфхаков для правильного сбора чемодана в поездку. В первую очередь туристам порекомендовали заранее продумывать наряды и складывать вместе каждый комплект, чтобы не приходилось тратить время на выбор аутфита в отпуске.