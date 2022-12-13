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13:56, 13 декабря 2022Россия

Число пострадавших в ДТП с автобусом на российской трассе возросло до 17

Власти Владимирской области заявили о росте числа пострадавших в ДТП с автобусом до 17

Фото: МВД РФ

Число пострадавших в ДТП с автобусом на трассе Владимир — Муром близ населенного пункта Вяткино увеличилось до 17 человек. Об этом заявил глава города Гусь-Хрустальный Алексей Соколов в своем Telegram-канале.

Ранее сообщалось о 12 пострадавших.

Соколов уточнил, что среди пострадавших трое — дети, помощь им оказали амбулаторно.

«По предварительной информации, водитель автобуса не справился с управлением и врезался в барьерное ограждение», — сообщил он, уточнив, что попавший в ДТП автобус двигался по маршруту Гусь-Хрустальный — Владимир.

Об аварии в российском регионе стало известно утром во вторник, 13 декабря. В салоне автобуса, предварительно, находились 37 человек. Обстоятельства ДТП в настоящее время выясняют сотрудники Госавтоинспекции.

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Анастасия Шейкина
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