Число пострадавших в ДТП с автобусом на российской трассе возросло до 17
Власти Владимирской области заявили о росте числа пострадавших в ДТП с автобусом до 17
Число пострадавших в ДТП с автобусом на трассе Владимир — Муром близ населенного пункта Вяткино увеличилось до 17 человек. Об этом заявил глава города Гусь-Хрустальный Алексей Соколов в своем Telegram-канале.
Ранее сообщалось о 12 пострадавших.
Соколов уточнил, что среди пострадавших трое — дети, помощь им оказали амбулаторно.
«По предварительной информации, водитель автобуса не справился с управлением и врезался в барьерное ограждение», — сообщил он, уточнив, что попавший в ДТП автобус двигался по маршруту Гусь-Хрустальный — Владимир.
Об аварии в российском регионе стало известно утром во вторник, 13 декабря. В салоне автобуса, предварительно, находились 37 человек. Обстоятельства ДТП в настоящее время выясняют сотрудники Госавтоинспекции.