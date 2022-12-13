12 человек пострадали в ДТП с автобусом на российской трассе

На трассе под Владимиром 12 человек пострадали в ДТП с участием автобуса

На трассе Владимир — Муром неподалеку от населенного пункта Вяткино произошло ДТП с участием автобуса, в результате происшествия пострадали 12 человек, передает РЕН ТВ.

Автобус направлялся из Владимира в Гусь-Хрустальный, в салоне находились 37 пассажиров. О состоянии пострадавших россиян данных пока не поступало.

На месте ДТП начали работу сотрудники Госавтоинспекции, они выясняют причины и обстоятельства произошедшего.

Ранее сообщалось, что в Свердловской области столкнулись легковой автомобиль и пассажирский автобус.

В результате ДТП погиб водитель легкового автомобиля и пострадали девять пассажиров автобуса. Позже прокуратура российского региона начала разбираться в случившемся.