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10:29, 13 декабря 2022Россия

12 человек пострадали в ДТП с автобусом на российской трассе

На трассе под Владимиром 12 человек пострадали в ДТП с участием автобуса

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

На трассе Владимир — Муром неподалеку от населенного пункта Вяткино произошло ДТП с участием автобуса, в результате происшествия пострадали 12 человек, передает РЕН ТВ.

Автобус направлялся из Владимира в Гусь-Хрустальный, в салоне находились 37 пассажиров. О состоянии пострадавших россиян данных пока не поступало.

На месте ДТП начали работу сотрудники Госавтоинспекции, они выясняют причины и обстоятельства произошедшего.

Ранее сообщалось, что в Свердловской области столкнулись легковой автомобиль и пассажирский автобус.

В результате ДТП погиб водитель легкового автомобиля и пострадали девять пассажиров автобуса. Позже прокуратура российского региона начала разбираться в случившемся.

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Анна Щербакова
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