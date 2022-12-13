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13:51, 13 декабря 2022Среда обитания

В Госдуме прокомментировали появление новой строки в платежках за ЖКУ

Разворотнева: новая строка в платежках ЖКУ появится для домов с «умными» счетчиками

Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

Зампредседателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева прокомментировала появление в платежках за ЖКУ новой строки — за оплату установки, замены и поверки «умных» счетчиков в жилых домах. Нововведение коснется только некоторых домов, сообщает РИА Новости.

По словам депутата, новая строка будет относиться к домам, в которых уже установлены «умные» счетчики, включенные в состав общедомового имущества. Изменение платежек в отношении тех домов, где нет этой системы, посчитали бессмысленной.

«То есть речь идет о домах-новостройках, там, где они уже установлены. В старых домах их установить тоже такая возможность есть, но только если собственники приняли решение и готовы за эти системы доплатить», — объяснила Разворотнева. По ее словам, процесс появления новой строки будет поэтапным.

Ранее специалисты разработчика IT-платформ для застройщиков и управляющих организаций «Домиленд» выяснили, что большинство россиян не разбираются в счетах за жилищно-коммунальные услуги и не полностью понимают, за что платят деньги.

Нина Ташевская
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