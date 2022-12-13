Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
22:44, 13 декабря 2022Мир

Госдеп высказался о контактах с Россией по обмену Уилана

Госдеп сообщил о неготовности назвать сроки контактов с Россией по обмену Уилана

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Официальный представитель Государственного департамента США Нед Прайс рассказал, что в ведомстве пока не готовы назвать сроки контактов с Россией по теме нового обмена заключенными, в том числе осужденного за шпионаж американца Пола Уилана. При этом он подчеркнул, что работа по данному направлению идет полным ходом, сообщает ТАСС.

«Мы не обладаем полномочиями раскрывать детали контактов с российской стороной относительно усилий по освобождению американцев. Наши контакты с Россией по этому конкретному вопросу уже дважды принесли результат», — заявил руководитель пресс-службы Госдепа.

Он уточнил, что США работают по совместному с Москвой каналу уже в течение 18 месяцев и пообещал, что работа по освобождению Пола Уилана будет продолжена.

Ранее в США связали обмен осужденной в России за контрабанду наркотиков баскетболистки Бриттни Грайнер с попыткой КНР и России покончить с американским господством.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Сборная Аргентины стала первым финалистом чемпионата мира
В Херсонской области объяснили нарушение замгенсеком ООН границы России
Пентагон призвал следить за действиями России и Китая в Африке
МИД увидел противоречие в обещании Франции передать Украине системы ПВО
Зеленский подписал закон о ликвидации киевского окружного админсуда
Молдавия увеличит расходы на защиту воздушного пространства страны
В Пентагоне ответили на сообщения о поставках Patriot Украине
США оценили активность Белоруссии на границе с Украиной
США не нашли доказательств использования Украиной помощи в противозаконных целях
Месси побил державшийся 20 лет рекорд сборной Аргентины
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.