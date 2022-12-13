В США связали обмен Грайнер с попыткой КНР и России покончить с господством США

Fox News связали обмен Грайнер с попыткой Китая и России покончить с господством США

В США связали обмен осужденной в России за контрабанду наркотиков баскетболистки Бриттни Грайнер с попыткой КНР и России покончить с американским господством. Об этом пишет Fox News.

В издании уверены, что государства, конкурирующие с Соединенными Штатами, используют борьбу с расовой дискриминацией в стране для личной выгоды и углубления разделения американского общества.

Так, Fox News отметили, что российские СМИ высмеяли обмен Грайнер на осужденного в США россиянина Виктора Бута. «Они сказали, что мы приняли Грайнер вместо Пола Уилана, морского пехотинца США, который четыре года находился под стражей в России, потому что она чернокожая лесбиянка, а он белый натурал», — подчеркнули в издании.

Также в СМИ напомнили, как официальный представитель Китая, работающий от имени правительства КНР, отклонил опасения по поводу принудительного труда в Синьцзян-Уйгурском автономном районе, подняв вопрос об американском рабстве, закончившемся в 1866 году. «Почему? Потому что Китай понимает, что разделение рас в Америке — один из ключей к победе над нами. Расовые отношения часто создают больше разногласий, чем любой другой вопрос в американской культуре», — указали в Fox News.

В издании обратили внимание, что распространенная в США Woke Culture (движение борьбы за социальную справедливость и равенство, борьба с расовой дискриминацией и «белыми привилегиями», — прим. «Ленты.ру») разделяет американских граждан на множество групп, где акцент делается на принципиальных отличиях, разрушающих американскую идентичность. «Было бы нелепо, если бы кто-нибудь завтра встал и заявил: "Как американец…". На самом деле, этого человека, вероятно, назвали бы ксенофобом», — заключили в Fox News.

Ранее бывшая окружая судья США Шира Шейндлин, приговорившая россиянина Виктора Бута к 25 годам тюрьмы, заявила, что его обмен на американку Бриттни Грайнер не является равноценным. По словам экс-судьи, американцы надеялись вернуть по крайней мере двух заключенных в обмен на россиянина, который совершил «такие серьезные преступления». В США были разочарованы невозможностью договориться о возвращении заключенного американца Пола Уилана, пояснила она.

Виктор Бут отбывал срок по обвинению в поддержке террора и попытке незаконной торговли оружием в США. Россиянина арестовали в 2008 году в Таиланде по запросу американской стороны. В 2012 году его приговорили к 25 годам тюрьмы.