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11:17, 13 декабря 2022Путешествия

Названы лучшие страны для любителей активного отдыха и путешествий в 2023 году

Hipcamp: в 2023 году лучшей страной для активных путешественников стала Новая Зеландия

Фото: Omer Faruk Bekdemir / Unsplash

Новая Зеландия, Норвегия и Австралия были названы лучшими странами в 2023 году для путешественников, ценящих экологию и активный отдых. Об этом стало известно из результатов исследования онлайн-сервиса бронирования для отдыха Hipcamp.

Так, первое место рейтинга заняла Новая Зеландия с самыми лучшими показателями привлекательности природных ресурсов, площади зеленых территорий и загрязненности воздуха. Строчкой ниже расположилась Норвегия, а замкнула тройку лидеров Австралия, которая по количеству локаций из списка Всемирного наследия ЮНЕСКО (14) уступает лишь Китаю (15).

Четвертое место досталось Австрии, где самый высокий уровень поисковых запросов в интернете, связанных с туристическими и природными достопримечательностями, пятое — у Исландии. На шестой строчке еще одна европейская страна — Испания, на седьмой — Коста-Рика. В Топ-10 лучших направлений для любителей активного отдыха попали Португалия, Канада и Швейцария.

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31 января 2020

Страной с самой стабильной экологией стала Швейцария, с самым чистым воздухом — Финляндия, с самым большим количеством парков и зеленых территорий — Словения, а Люксембург имеет наивысший процент охраняемых природных пространств.

Специалисты сервиса проанализировали страны по нескольким критериям: экологическая устойчивость, количество природных объектов ЮНЕСКО, живописность, уровень загрязнения воздуха, качество парков и зеленых пространств, процент защищенных природных территорий и цифровой спрос на туризм.

Ранее в октябре по итогам международной премии The Readers' Choice Awards самой лучшей страной для посещения в 2022 году признали Французскую Полинезию. По мнению туристов, это островное государство является самым уютным и доброжелательным местом в мире, где каждый путешественник находит занятие по душе.

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Дарья Рыбак
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