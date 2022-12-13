В Петербурге активистки облили кремом картину на выставке «Найти Бэнкси»

В Санкт-Петербурге активистки облили кремом от прыщей картину на выставке «Найти Бэнкси»

В Санкт-Петербурге активистки движения против косметики облили кремом от прыщей картину на выставке «Найти Бэнкси». Об этом сообщает РЕН-ТВ.

Инцидент произошел в пространстве ЦЕХ Севкабель Порта. Как отмечает Telegram-канал «78 Новости», пострадавшая картина не была защищена стеклом, она выставлялась в открытом виде. Полотно представляло собой дубликат известной работы.

После нападения на картину, активистки выступили с речью о бодипозитивизме и начали скандировать лозунг «Стоп косметика!»

«Картина не под стеклом, она в открытом виде была и соответственно пока не знаем, разбираемся. Будем ее снимать, возможно, нужно будет реставрировать, пока неизвестно, потому что не знаем, чем конкретно облили», — рассказала организатор выставки.

Уточняется, что организаторы выставки решили договориться с активистками мирно, не обращаясь в полицию. Девушки, выступающие за естественную красоту, будут возмещать ущерб.

Ранее сообщалось о том, что экоактивисты облили нефтью картину «Смерть и жизнь» Густава Климта.