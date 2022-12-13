Россиянин попытался провести себе массаж простаты огурцом и угодил в больницу

«МК»: 39-летний москвич угодил в больницу из-за попытки сделать массаж простаты огурцом

Москвич попытался сделать себе массаж простаты при помощи огурца и угодил в больницу, потому что не смог самостоятельно извлечь овощ из прямой кишки. Об этом сообщает «МК».

По данным журналистов издания, массаж предстательной железы 39-летнему россиянину назначил лечащий врач. Однако вместо того чтобы воспользоваться услугами профессионалов, он решил провести деликатную процедуру самостоятельно. Для этих целей пациент решил воспользоваться найденным на кухне огурцом.

Во время попытки массажа огурец застрял в прямой кишке мужчины. Извлечь овощ самостоятельно он не смог, потому был вынужден обратиться за медицинской помощью к врачу-проктологу, который быстро решил его проблему.

Ранее онколог Владимир Полянский назвал мужчинам способ сохранить здоровье простаты зимой. По его словам, для мужского здоровья опасны ветреная погода, сквозняки и слишком легкая одежда, потому в холода стоит носить теплые трусы или подштанники и отказаться от идеи моржевать.