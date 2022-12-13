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17:48, 13 декабря 2022Забота о себе

Россиянин попытался провести себе массаж простаты огурцом и угодил в больницу

«МК»: 39-летний москвич угодил в больницу из-за попытки сделать массаж простаты огурцом

Фото: Florida Chuck / Shutterstock

Москвич попытался сделать себе массаж простаты при помощи огурца и угодил в больницу, потому что не смог самостоятельно извлечь овощ из прямой кишки. Об этом сообщает «МК».

По данным журналистов издания, массаж предстательной железы 39-летнему россиянину назначил лечащий врач. Однако вместо того чтобы воспользоваться услугами профессионалов, он решил провести деликатную процедуру самостоятельно. Для этих целей пациент решил воспользоваться найденным на кухне огурцом.

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Во время попытки массажа огурец застрял в прямой кишке мужчины. Извлечь овощ самостоятельно он не смог, потому был вынужден обратиться за медицинской помощью к врачу-проктологу, который быстро решил его проблему.

Ранее онколог Владимир Полянский назвал мужчинам способ сохранить здоровье простаты зимой. По его словам, для мужского здоровья опасны ветреная погода, сквозняки и слишком легкая одежда, потому в холода стоит носить теплые трусы или подштанники и отказаться от идеи моржевать.

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Алиса Дмитриева
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