Россиянка поругалась со своим отцом и отрубила ему голову

В Брянской области россиянка после ссоры ударила отца молотком и отрубила ему голову

В Брянской области 40-летнюю россиянку заподозрили в жестокой расправе над своим пожилым отцом. Об этом во вторник, 13 декабря, сообщает региональное управление Следственного комитета России (СКР).

По данным следствия, 7 декабря в частном доме поселка Клетня у жертвы преступления произошел конфликт с дочерью, который стал далеко не первым. Но на этот раз дело кончилось трагедией. После взаимных претензий, россиянка сначала вооружилась молотком и нанесла отцу несколько ударов по голове, а когда мужчина упал она взялась за нож и топор, с помощью которых отделила голову жертвы от туловища.

СКР возбудил уголовное дело по статье 105 («Убийство») УК РФ. Женщину задержали и на время расследования убийства отправили в СИЗО.

26 октября сообщалось, что в Кузбассе россиянин во время застолья забил до смерти наказывавшего его в детстве отца.