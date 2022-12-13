Врач рассказал о пользе умения мечтать для здоровья

Врач Доронин: умение правильно мечтать помогает отдохнуть и делает человека счастливее

Умение мечтать помогает человеку отдохнуть и делает его счастливее, уверен врач-онколог Леонид Доронин. О пользе правильного эскапизма для здоровья он рассказал в своем Telegram-канале «Записки врача».

Доронин сообщил, что умение мечтать так же важно, как и навык жить здесь и сейчас и находиться в моменте. Главное при этом — мыслить позитивно, а не рисовать себе негативные картины будущего. Такая правильная мечтательность напрямую влияет на уровень креативности человека, его способность быстро решать проблемы и планировать будущее.

Также, по словам врача, существует ряд исследований, доказывающих пользу воображения для ментального благополучия человека. Согласно их результатам, люди, регулярно представлявшие четыре позитивных события, которые произойдут с ними на следующий день, становились заметно счастливее.

Еще одно полезное свойство умения мечтать — это возможность сделать небольшой умственный перерыв в повседневной рутине и «освежить внимание». «Люди также могут активно наслаждаться мечтами и использовать их для развлечения, утешения и избавления от стресса», — добавил Доронин.

Ранее он назвал главные триггеры, провоцирующие развитие компульсивного переедания. В частности, привести к распространенному расстройству пищевого поведения могут грусть и скука, предупредил онколог.

