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14:52, 6 декабря 2022Забота о себе

Врач назвал триггеры самого распространенного расстройства пищевого поведения

Врач Доронин: компульсивное переедание могут спровоцировать скука, грусть и чувство голода

Фото: Emanuel Ekström / Unsplash

Чувство голода, а также грусть и скука могут спровоцировать компульсивное переедание, предупредил ординатор Леонид Доронин. Триггеры расстройства пищевого поведения, которое медик называет самым распространенным, он перечислил в своем Telegram-канале «Записки врача».

«Людям с компульсивным перееданием также, может быть, сложнее регулировать свои эмоции, что может привести к порочному кругу плохого настроения и неконтролируемого поглощения большого количества еды», — предостерег Доронин.

Он попросил не преуменьшать проблему и обязательно обращаться за помощью, заметив у себя или близкого симптомы такого расстройства. «Распространены при компульсивном переедании и другие проблемы с психическим здоровьем: до 70 процентов пациентов сообщают о расстройствах настроения, таких как депрессия и тревога. Около четверти людей с компульсивным перееданием пытались покончить жизнь самоубийством», — привел статистику Доронин, добавив, что расстройство может оказать серьезное влияние на повседневную жизнь человека, работу и учебу.

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Компульсивное переедание, добавил Доронин, является хорошо излечимым состоянием: психолог может научить пациента выстраивать более здоровые отношения с пищей. «Было обнаружено, что медикаментозное лечение помогает уменьшить переедание, но оно сопряжено с риском побочных эффектов (головные боли, бессонница, тошнота и усталость) и в среднем менее эффективно, чем психологическая терапия», — заключил он.

Ранее ординатор Леонид Доронин указал на первые признаки компульсивного переедания. Об этом расстройстве, по его словам, могут говорить слишком быстрое поглощение еды и чувство вины после приема пищи.

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Александра Лисица
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