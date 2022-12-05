Названы первые признаки самого распространенного расстройства пищевого поведения

Врач Доронин: чувство вины после еды говорит о компульсивном переедании

О компульсивном переедании могут говорить слишком быстрое поглощение еды и чувство вины после приема пищи, рассказал врач-онколог Леонид Доронин. На эти и другие первые признаки этого расстройства пищевого поведения (РПП) он указал в своем Telegram-канале «Записки врача».

Врач отметил, что от компульсивного переедания страдают от 0,6 до 2,3 процента людей во всем мире, и оно может быть самым распространенным РПП. «То, что отличает компульсивное переедание от случайного переедания, — это ощущение потери контроля над едой, собой и жизнью и последующие за этим самобичевания», — объяснил он.

Самыми частыми симптомами этого РПП он назвал поглощение еды вплоть до неприятного ощущения сытости, употребление большого количества пищи даже без чувства голода, слишком быстрое поглощение еды, а также отвращение и плохое настроение или чувство вины после трапезы.

При надлежащей поддержке, уточнил Доронин, это расстройство можно выявить до того, как оно вызовет серьезные проблемы. «Например, ожирение, диабет II типа и высокий уровень холестерина. Так что если заметили за собой или за знакомыми что-то похожее, имейте в виду: что-то не в порядке», — предостерег он.

Ранее психолог, нутрициолог Ольга Матвеева в беседе с «Лентой.ру» перечислила способы избежать переедания из-за стресса. По ее словам, установленная на кухне видеокамера поможет сократить количество походов к холодильнику.