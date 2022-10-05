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Психолог перечислила способы избежать переедания из-за стресса

Психолог Матвеева рассказала, что избежать переедания поможет видеокамера на кухне

Фото: Helena Lopes / Unsplash

Установленная на кухне видеокамера поможет сократить количество походов к холодильнику, уверяет психолог, нутрициолог Ольга Матвеева. В беседе с «Лентой.ру» она перечислила способы избежать переедания из-за стресса.

Психолог рассказала, что каждый человек воспринимает стресс по-своему. Кто-то от волнения теряет аппетит, а кто-то склонен «заедать» переживания. По словам Матвеевой, если человек плохо спит, перегружен на работе, неправильно питается, курит и употребляет алкоголь, велик шанс заработать компульсивное переедание.

Специалистка заверила, что с перееданием из-за стресса бороться трудно, но возможно. Один из самых действенных методов — установить на кухне видеокамеру и пообещать есть под наблюдением. Если потом просматривать записи, это резко снизит шансы на переедание, считает Матвеева.

Еще один эффективный способ борьбы с обжорством — убрать из поля зрения еду или уйти самому. Чтобы отвлечься, нужно переключиться на физическую активность: прогулку, спорт и даже секс

Ольга Матвеевапсихолог, нутрициолог
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При компульсивном переедании, по ее словам, спасут овощи, постное мясо и рыба, а также цельнозерновая крупа. Такая еда позволяет есть много по объему, но не приводит к избытку калорий, пояснила Матвеева. Также она посоветовала позволять себе маленький кусочек десерта после основного приема пищи.

А для борьбы со стрессом есть другие способы, добавила психолог. Например, чтобы быстро успокоиться и снять тревогу, нужно умыться холодной водой или погрузить лицо в ледяную воду. Чтобы не испортить макияж, можно задержать дыхание и протереть лицо кубиками льда.

«Также снять напряжение поможет стакан чистой воды, — отметила психолог. — Можно заварить себе зеленого или травяного чая, который помогает успокоиться».

Ранее врачи перечислили продукты для борьбы со стрессом. Они посоветовали есть больше рыбы, ягод и зелени.

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Вера Владзиевская
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