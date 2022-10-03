Врачи назвали продукты для борьбы со стрессом

Кардиолог Подхомутников: для здоровья нервной системе нужны жирная рыба, ягоды, зелень

Для нормальной работы нервной системе нужны жирная рыба, ягоды и зелень, в частности, сельдерей, рассказали «Ленте.ру» врач-кардиолог, профессор, заслуженный врач РФ, эксперт по здоровью Coral Club Владимир Подхомутников и врач-диетолог, сотрудник научного отдела НПК «Био-Веста» Павел Ивакин. Также они назвали необходимые для борьбы со стрессом продукты и микроэлементы.

Подхомутников объяснил, что нервная система нуждается в достаточном количестве кислорода, витаминов группы В, аскорбиновой кислоты, витаминов Е и А, жирных кислот, магния и селена. Также, по его словам, успокаивающее действие оказывают углеводы.

Состояние нервной системы определяет общее самочувствие и жизненный тонус организма. При неполадках со стороны нервной системы развиваются бессонница и депрессия, ухудшается физическая и умственная трудоспособность Владимир Подхомутников кардиолог, профессор

Из пищевых продуктов наиболее полезными для снятия стресса являются жирная рыба, ягоды и сельдерей. В них содержатся омега-3, ненасыщенные жирные кислоты, антиоксиданты, дозаторы гормона удовольствия триптофана. «Из БАДов полезен корень солодки. Он снижает уровень гормона стресса кортизола. Также на пользу пойдет артишок, улучшающий функцию печени и способствующий лучшей нейтрализации гормонов стресса», — отметил Подхомутников.

Диетолог Павел Ивакин заявил, что особых продуктов для борьбы со стрессом не существует.

Стресс и питание — вещи взаимосвязанные. У некоторых стресс снижает аппетит, у кого-то вызывает стремление его заедать. При этом часто происходит и гормональный дисбаланс. Голодание и переедание — это варианты реакции на возникший стресс. И то, и другое вредно Павел Ивакин врач-диетолог

Несмотря на это, правильное питание способно помочь, добавил Ивакин, но его следует рассматривать лишь как часть комплекса воздействий. При стрессе полезны продукты с антиоксидантами, витаминами (А, В6, В12), аминокислотой триптофаном (из нее образуется «гормон счастья» серотонин) и клетчаткой. «В действительности, все, что нужно, — это применять адекватное сбалансированное питание, и ничего больше», — добавил он.

Ивакин также напомнил, что нервная система станет крепкой, если человек умеренно и регулярно занимается физической нагрузкой, достаточно много спит в полной темноте без ночников, получает новые впечатления.

Ранее диетологи США предупредили о вреде «полезной» пищевой добавки. Они рассказали, что употребление сахарозаменителя в раннем возрасте может привести к болезням.