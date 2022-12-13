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08:00, 14 декабря 2022Путешествия

Российская путешественница оценила вкусы тайцев в еде фразой «несъедобный ужас»

Блогерша Марина Ершова побывала в Таиланде и отказалась пробовать личинок и тараканов

Фото: Adrees Latif / Reuters

Российская блогерша и путешественница Марина Ершова побывала в Таиланде и оценила вкусы местных жителей в еде фразой «несъедобный ужас». Своими впечатлениями девушка поделилась в личном блоге на платформе «Яндекс.Дзен».

Россиянка отметила, что вместе с бойфрендом посетила один из национальных тайских праздников, где, кроме каруселей, были также прилавки с едой. Сопровождавшие их местные жители показывали туристам традиционные тайские деликатесы. При этом путешественница заметила, что «нормальную еду они просто обходили стороной, и покупали только самое противное». По ее словам, тайцы пытались накормить и их, однако пара отказалась.

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«Мы даже еще не подошли к прилавку, как почувствовали ужасный запах. Толпа закрывала товар до последнего, пока мы не растолкали их, и не увидели этот ужас. Пережаренные кузнечики, личинки, тараканы, какие-то черви, и масса всего несъедобного. Я бы такое попробовать не согласилась, несмотря на то, что готовят этих тварей в тайский соусах и во фритюре», –– рассказала Ершова.

После этого туристы прошли еще несколько прилавков с шаурмой, шашлыками и привычными сладостями, наткнувшись на большой аквариум с «морскими тварями». Автор отметила, что морских существ из аквариума вылавливали ситечком, а клиенты ждали, пока «нажива» в тарелке успокоится, чтобы приступить к трапезе.

Ранее в ноябре другая российская тревел-блогерша, неоднократно посещавшая Италию, раскрыла присущие только итальянцам странные вкусовые сочетания. Девушка описала свои первые впечатления от «очень специфических блюд и сочетаний в еде» фразой «сперва пугает, а потом впечатляет».

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Зарина Дзагоева
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