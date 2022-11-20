Блогерша посетила Италию и описала вкусы итальянцев в еде фразой «сперва пугает»

Автор блога на «Яндекс.Дзен» удивилась, что итальянцы смешивают грушевый сок и белое вино

Российская тревел-блогерша, неоднократно посещавшая Италию, раскрыла присущие только итальянцам странные вкусовые сочетания. Об этом она рассказала в личном блоге «Лайк Трэвел Путешествия» на платформе «Яндекс.Дзен».

Девушка описала свои первые впечатления от «очень специфических блюд и сочетаний в еде» фразой «сперва пугает, а потом впечатляет». Например, ее удивило, что итальянцы любят смешивать грушевый сок и белое вино — как оказалось, несмотря на сладкий вкус, сочетание кажущихся несовместимыми ингредиентов впечатляет. Также считается, что напиток прекрасно освежает в жару.

«Итальянцы умудрились сделать мороженое необычным, добавив в него свой любимый базилик. По вкусу как будто жуешь холодный базилик, запивая молоком. Еще одно очень странное сочетание — это мороженое со вкусом трюфеля. Сперва грибной вкус кажется странным, но спустя некоторое время вызывает восторг», — поделилась впечатлениями автор блога.

Также россиянка назвала странной привычку добавлять сырой кабачок в салаты и закуски. По ее словам, у итальянцев принято не только употреблять этот овощ в сыром виде, но и заменять им огурцы. Кроме того, блогерша рассказала про популярность нутеллы в Италии — помимо использования ее в качестве ингредиента для начинки пиццы, шоколадную пасту добавляют в бургеры.

«"Макдоналдс" очень грамотно адаптировал свое меню под Италию и ввел эксклюзивную позицию — бургер с нутеллой, который у них называется McCrunchy Bread con Nutella (pane e nutella)», — уточнила девушка.

Ранее в ноябре другая россиянка, путешествующая по Италии, назвала отличия итальянцев от русских, которым удивилась больше всего. Например, туристка заметила, что жители европейской страны не ценят пунктуальность и позволяют себе опаздывать даже на работу.

