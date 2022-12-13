Госдеп США заявил об эффективности потолка цен на российскую нефть

Пресс-секретарь Госдепа США Нед Прайс назвал эффективным потолок цен на российскую нефть

Потолок цен на морские поставки российской нефти, введенный группой G7, Евросоюзом и Австралией 5 декабря на уровне 60 долларов за баррель, эффективен и уже привел к снижению цен на топливо из России. Об этом заявил глава пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс, передает ТАСС.

Он подчеркнул, что целью ограничений было сокращение нефтяных доходов России, что должно снизить ее интерес к боевым действиям на Украине, а также стабилизация глобального энергетического рынка. Обе эти цели выполняются.

«Даже в случае стран, которые формально не присоединились к нему, лимит оказывает влияние и способствует снижению цен на российскую нефть. Еще до того, как лимит вступил в силу, цена российской нефти уже снизилась», — отметил Прайс.

Российская сторона пока не ответила на действия западных стран. В настоящее время в правительстве готовятся различные варианты, которые должны поступить в администрацию президента. Результат обсуждений будет закреплен в указе президента страны Владимира Путина.

Ранее таким же образом на вопрос об эффективности ограничений ответила министр финансов США Джанет Йеллен. По ее мнению, в первую неделю процесс шел так, как и было задумано. Цена российской нефти снижается, а мировой рынок остается стабильным.

Во вторник, 13 декабря, стоимость нефти Brent растет почти до 80 долларов за баррель, что связано с утечкой на нефтепроводе Keystone. После разлива, признанного крупнейшим в истории США, прокачка по нему была остановлена, но поиск проблем затянулся, и дата возобновления работы трубопровода пока не называется.