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12:09, 12 декабря 2022Экономика

Глава Минфина США заявила о работающем потолке цен на нефть

Глава Минфина США Йеллен оценила действие потолка цен на нефть словами «пока все хорошо»

Фото: Angus Mordant / Reuters

Потолок цен на российскую нефть с поставками по морю работает так, как и было задумано, своих целей он достигает. Таким образом действие новых ограничений в интервью телеканалу CBS прокомментировала министр финансов США Джанет Йеллен.

«Пока все хорошо», — подчеркнула она. По ее словам, основными задачами потолка было снижение нефтяных доходов Москвы, что должно повлиять на ее желание продолжать боевые действия на Украине, и сохранение мировых цен на сырье в «умеренном диапазоне». В первую неделю работы в новых условиях обе цели выполняются.

При этом Йеллен отметила, что российская нефть должна продолжать поступать на мировой рынок, потому что страна остается значимым поставщиком энергоресурсов.

Страны G7, Австралия и Евросоюз ввели потолок цен на морские поставки российской нефти на уровне 60 долларов за баррель. Ограничения вступили в силу с 5 декабря. Спустя три дня к ним присоединилась Норвегия.

Российские власти в последние месяцы неоднократно указывали, что ответят на потолок цен максимально жестко и откажутся продавать нефть в страны, которые поддержали его. По состоянию на 12 декабря в Москве пока не предприняли каких-либо действий против участников соглашения. Пресс-секретарь президента страны Владимира Путина Дмитрий Песков указывал, что варианты ответа готовятся и обсуждаются, но о выбранном способе давления станет известно позднее.

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В свою очередь глава Минэнерго Николай Шульгинов в интервью Первому каналу раскрыл, что ответные действия будут введены указом Путина. Однако пока предложения правительства еще не поступили на рассмотрение в администрацию президента.

На этом фоне стоимость российской нефти с отгрузкой в Приморске (Ленинградская область) упала ниже 45 долларов за баррель. В свою очередь котировки эталонного сорта Brent удерживаются на уровне 75 долларов.

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Платон Щукин
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