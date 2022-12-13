Последствия возможного расширения ЕС оценили

Политолог Топорнин: для вступления Боснии и Герцеговины в ЕС понадобится много времени

На вступление Боснии и Герцеговины в Европейский союз может понадобиться много времени, заявил доцент кафедры европейского права МГИМО, директор Центра европейской информации Николай Топорнин. В беседе с «Лентой.ру» политолог рассказал, какими могут быть последствия возможного расширения ЕС.

13 декабря ЕС согласовал предоставление статуса кандидата на вступление Боснии и Герцеговине. Балканское государство отправляло заявку на вступление в ЕС в феврале 2016 года.

Балканский кейс

Получение Боснией и Герцеговиной статуса страны-кандидата на вступление в ЕС не означает, что это произойдет в ближайшее время, считает Топорнин. «У Европейского союза есть особая программа в части расширения, имея в виду страны Балканского региона. Некоторые страны уже вступили — это Хорватия и Словения, но большая часть бывших республик Югославии находятся в статусе кандидата, например, Черногория и Северная Македония. Теперь, по сути, последняя из этих республик, Босния и Герцеговина, получит зеленый свет и приобретет статус официального кандидата на вступление в Европейский союз», — оценил ситуацию специалист.

Эти страны выстраиваются в шеренгу и желают вступить в ЕС Николай Топорнин политолог

Положение Боснии и Герцеговины

Процесс будет длиться долго, потому что у Боснии и Герцеговины много политических проблем, считает Николай Топорнин.

«Она напоминает квазиконфедеративное государство, потому что части этой федерации сильно автономны друг от друга. Но общая политическая цель помогает объединять, решать какие-то проблемы. Все хотят вступить в ЕС, потому что это инвестиции, доступ к финансированию, технологиям, открытие границ, право устройства на работу без каких-либо ограничений, обучение и тому подобное. Плюсов очень много», — сказал политолог.

Расширение ЕС

Чтобы вступить в ЕС, нужно удовлетворять определенным критериям. Странам-претендентам необходимо провести ряд реформ, привести законодательство в соответствие требованиям Евросоюза. В настоящий момент статус кандидата имеют семь стран: Турция (1987), Северная Македония (2004), Черногория (2008), Албания (2009), Сербия (2009), Украина (2022) и Молдавия (2022).

Эти критерии не такие простые, как кажется, поэтому многие бывшие югославские республики, которые давно являются кандидатами, еще не вступили Николай Топорнин политолог

«Это история не одного года и не одной пятилетки. Это будет длительный процесс. Многое будет зависеть от тех преобразований, которые будут происходить в стране-кандидате. Статус дает доступ к определенным программам и финансированию, которое в бюджете ЕС выделяется на сотрудничество со странами-кандидатами. Будут формироваться делегации для переговоров по различным отраслям экономики. Будет формироваться специальная "белая книга", где будут отмечаться все недостатки, присущие стране-кандидату, будут даны домашние задания, чтобы эти недостатки исправлять», — объяснил эксперт.