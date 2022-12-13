Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
19:52, 13 декабря 2022Мир

Последствия возможного расширения ЕС оценили

Политолог Топорнин: для вступления Боснии и Герцеговины в ЕС понадобится много времени

Фото: Johanna Geron / Reuters

На вступление Боснии и Герцеговины в Европейский союз может понадобиться много времени, заявил доцент кафедры европейского права МГИМО, директор Центра европейской информации Николай Топорнин. В беседе с «Лентой.ру» политолог рассказал, какими могут быть последствия возможного расширения ЕС.

13 декабря ЕС согласовал предоставление статуса кандидата на вступление Боснии и Герцеговине. Балканское государство отправляло заявку на вступление в ЕС в феврале 2016 года.

Балканский кейс

Получение Боснией и Герцеговиной статуса страны-кандидата на вступление в ЕС не означает, что это произойдет в ближайшее время, считает Топорнин. «У Европейского союза есть особая программа в части расширения, имея в виду страны Балканского региона. Некоторые страны уже вступили — это Хорватия и Словения, но большая часть бывших республик Югославии находятся в статусе кандидата, например, Черногория и Северная Македония. Теперь, по сути, последняя из этих республик, Босния и Герцеговина, получит зеленый свет и приобретет статус официального кандидата на вступление в Европейский союз», — оценил ситуацию специалист.

Эти страны выстраиваются в шеренгу и желают вступить в ЕС

Николай Топорнинполитолог

Положение Боснии и Герцеговины

Процесс будет длиться долго, потому что у Боснии и Герцеговины много политических проблем, считает Николай Топорнин.

«Она напоминает квазиконфедеративное государство, потому что части этой федерации сильно автономны друг от друга. Но общая политическая цель помогает объединять, решать какие-то проблемы. Все хотят вступить в ЕС, потому что это инвестиции, доступ к финансированию, технологиям, открытие границ, право устройства на работу без каких-либо ограничений, обучение и тому подобное. Плюсов очень много», — сказал политолог.

Материалы по теме:
«Противоречия не удалось устранить за 20 лет» Почему события на Украине оказались неразрешимой проблемой для ООН?
«Противоречия не удалось устранить за 20 лет»Почему события на Украине оказались неразрешимой проблемой для ООН?
2 декабря 2022
«Это очень сильная любовь к России» Сербия не поддержала антироссийские санкции. Почему страна идет на конфликт с ЕС?
«Это очень сильная любовь к России»Сербия не поддержала антироссийские санкции. Почему страна идет на конфликт с ЕС?
9 декабря 2022

Расширение ЕС

Чтобы вступить в ЕС, нужно удовлетворять определенным критериям. Странам-претендентам необходимо провести ряд реформ, привести законодательство в соответствие требованиям Евросоюза. В настоящий момент статус кандидата имеют семь стран: Турция (1987), Северная Македония (2004), Черногория (2008), Албания (2009), Сербия (2009), Украина (2022) и Молдавия (2022).

Эти критерии не такие простые, как кажется, поэтому многие бывшие югославские республики, которые давно являются кандидатами, еще не вступили

Николай Топорнинполитолог

«Это история не одного года и не одной пятилетки. Это будет длительный процесс. Многое будет зависеть от тех преобразований, которые будут происходить в стране-кандидате. Статус дает доступ к определенным программам и финансированию, которое в бюджете ЕС выделяется на сотрудничество со странами-кандидатами. Будут формироваться делегации для переговоров по различным отраслям экономики. Будет формироваться специальная "белая книга", где будут отмечаться все недостатки, присущие стране-кандидату, будут даны домашние задания, чтобы эти недостатки исправлять», — объяснил эксперт.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Мария Сметанина
Обсудить
Последние новости
Стало известно о домашнем аресте замглавы Херсонской области
Нидерланды заявили о необходимости удвоить усилия по поставкам оружия Украине
Опубликован трейлер второй части фильма «Человек-паук: Через вселенные»
Мужчина ограбил банк и магазин от скуки
В России допустили изменение контрактов по поставкам газа из-за потолка цен
Россияне стали реже интересоваться покупкой жилья в популярной курортной стране
Ценам на жилье в Москве предрекли возвращение в 2020 год
Россиян лишат призов в розыгрыше самого популярного YouTube-блогера
МИД прокомментировал возможные дипломатические меры против США
В Санкт-Петербурге ввели масочный режим
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.