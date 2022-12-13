ЕС принял решение по заявке Боснии и Герцеговины на статус кандидата

AFP: ЕС согласовал предоставление Боснии и Герцеговине статуса кандидата на вступление

Европейский союз (ЕС) принял решение по заявке Боснии и Герцеговины на получение статуса кандидата на вступление в объединение, сообщает AFP.

По данным агентства, министры стран ЕС по европейским делам согласовали предоставление стране статуса кандидата на членство в сообществе.

Ранее лидеры Евросоюза приступили к обработке заявки Боснии и Герцеговины. Отмечается, что стране долгое время не могли дать соответствующий статус из-за медленного продвижения по пути реформ.

Балканское государство отправило заявку на вступление в ЕС в феврале 2016 года, при этом Еврокомиссия (ЕК) порекомендовала Евросоюзу рассмотреть заявку Боснии и Герцеговины только в октябре 2022 года.