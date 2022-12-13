На Украине предрекли сокращение экономики страны наполовину

Премьер Украины: экономика страны может сократиться на 50% из-за атак на инфраструктуру

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль предрек возможное сокращение экономики страны наполовину. С таким прогнозом он выступил на пресс-конференции в Париже, сообщает Telegram-канал издания «Страна.ua».

По его словам, в случае продолжения атак на энергосистему и прочую критически важную инфраструктуру Украины ее экономика может сократиться на 50 процентов в этом году.

Ранее украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что республике необходимы сотни миллиардов евро на восстановление. При этом часть средств для этого он предложил взять из замороженных активов России.