На Украине заявили о необходимости сотен миллиардов евро на восстановление

Глава МИД Украины Кулеба: стране потребуются сотни миллиардов евро на восстановление

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что стране необходимы сотни миллиардов евро на восстановление. Его слова передает РИА Новости.

«Для того, чтобы Украина восстановилась, потребуются сотни миллиардов евро. Еще слишком рано приводить конкретные цифры, потому что конфликт продолжается», — сказал Кулеба. Он также добавил, что часть средств необходимо взять из замороженных активов России.

Ранее стало известно о выделении Евросоюзом (ЕС) Украине 18 миллиардов евро в 2023 году. Постоянные представители стран ЕС единогласно одобрили пакет финансовой поддержки.

10 декабря сообщалось, что совет Евросоюза согласовал необходимые документы для выделения Киеву финансовой помощи в размере 18 миллиардов евро. Кредит будет иметь десятилетний льготный период. При этом государства-члены ЕС намерены покрывать основную часть процентных расходов.

