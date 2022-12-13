Четырех россиян обвинили в закупках электроники США в обход санкций

Четырем россиянам в США предъявили обвинения в закупках электроники в обход санкций

Американские власти обвинили четырех граждан России в покупке товаров военного и двойного назначения в обход санкций. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на материалы суда в Нью-Йорке.

Среди россиян, которых обвинили в закупках передовой электроники и оборудования для создания квантовых компьютеров, гиперзвукового и ядерного вооружений, указаны Евгений Гринин, Алексей Ипполитов, Борис Лившиц и Светлана Скворцова. Отмечается, что они приобретали и направляли в Россию американскую продукцию с помощью сети подставных фирм и банковских счетов в разных странах.

«Начиная по меньшей мере с 2017 года подзащитные Евгений Гринин, Алексей Ипполитов, Борис Лившиц, Светлана Скворцова <...> незаконно заказывали, приобретали и переправляли технологии военного и двойного назначения на миллионы долларов у производителей и продавцов в США <...> для российских конечных потребителей», — отмечается в документах.

Однако в материалах не указывается, где на данный момент находятся фигуранты дела. Основным подозреваемым указан Гринин, ранее внесенный в санкционные списки. Обвинения россиянам предъявили еще в сентябре, но публично представили их только сейчас.

Ранее Еврокомиссия представила девятый пакет санкций против России. Среди новых ограничений указаны меры, касающиеся товаров двойного назначения.