Еврокомиссия представила девятый пакет санкций против России

Глава ЕК фон дер Ляйен: девятый пакет санкций против РФ включает 200 физлиц и организаций

Глава Европейской комиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен заявила, что организация разработала предложения по новому, девятому пакету санкций против России. Ее слова приводит РИА Новости.

Согласно документу, который представила фон дер Ляйен, девятый пакет санкций включает в себя три российских банка и полный запрет на транзакции в отношении Всероссийского банка развития регионов. Кроме того, ограничения введут против почти 200 физлиц и организаций, среди которых военные, члены Госдумы и Совета Федерации, министры, главы регионов, предприятия ВПК и политические партии. Глава ЕК также призвала заблокировать четыре российских телеканала.

Кроме того, Еврокомиссия призвала утвердить дополнительные санкции против энергетического и горнодобывающего секторов России и ввести запрет на новые инвестиции в последний из них. ЕК предложила «лишить Москву доступа к дронам и беспилотникам» и запретить их экспорт.

Ранее фон дер Ляйен заявила о планах Евросоюза расширить экспортные санкции против России. В частности, ограничения коснутся товаров двойного назначения.

Инициативу предстоит рассмотреть постоянным представителям стран Евросоюза, после чего их должны утвердить министры государств организации. Ограничения вступят в силу после публикации в официальном журнале Евросоюза.