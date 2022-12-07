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21:56, 7 декабря 2022Экономика

В ЕК раскрыли подробности о новом пакете санкций против России

Глава ЕК фон дер Ляйен заявила о планах ЕС расширить экспортные санкции против России
Урсула фон дер Ляйен

Урсула фон дер Ляйен. Фото: Florion Goga / Reuters

Глава Европейской комиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен рассказала, какие ограничения против России будут включены в новый, девятый пакет санкций. Ее слова приводит РИА Новости.

Фон дер Ляйен раскрыла подробности о новом пакете санкций против России и заявила о планах Европейского союза (ЕС) расширить экспортные ограничения.

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«Мы хотим расширить контроль и ввести новые экспортные ограничения, в особенности в отношении товаров двойного назначения. Они включают основные химические вещества, нейротоксические вещества, электронные и компьютерные компоненты, которые могут быть использованы для российской военной машины», — отмечается в заявлении фон дер Ляйен.

Ранее глава Еврокомиссии сообщила, что новый пакет санкций будет включать в себя запрет на доступ России к беспилотным летательным аппаратам (БПЛА), в том числе через третьи страны. Кроме того, она предложила заблокировать четыре российских телеканала, не уточнив их названия.

24 ноября фон дер Ляйен в ходе официального визита в Финляндию заявила, что Евросоюз разрабатывает девятый пакет антироссийских санкций. «Мы не успокоимся, пока Украина не одержит победу над незаконной и варварской войной [президента России Владимира] Путина», — заявила она.

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Марина Совина
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