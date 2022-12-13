Названа самая дешевая новостройка в популярном портовом городе Грузии

BD-GROUP: самая дешевая квартира в новостройке в Батуми стоит 1,23 млн рублей

Самая дешевая квартира в новостройке в грузинском портовом городе Батуми обойдется в 1,23 миллиона рублей. Стоимость наиболее доступного объекта оценили в компании BD-GROUP, материалы есть в распоряжении «Ленты.ру».

Речь идет о квартире площадью 33,7 квадратных метра. Жилье располагается на десятом этаже 16-этажного здания, сдача которого планируется до конца 2022 года. Согласно оценке экспертов, в декабре на рынке первичной недвижимости Батуми для покупки доступны около 220 объектов стоимостью до пяти миллионов рублей. На рынке «вторички» стартовый бюджет приобретения квартиры составляет 3,1 миллиона рублей. Такая сумма позволит купить апартаменты в 33 «квадрата» с видом на горы и в шаговой доступности от побережья Черного моря.

Основательница BD-GROUP Дарья Бородина отметила, что вторичное жилье популярно только среди желающих переехать. Инвестировать выгоднее всего в новостройки на начальных этапах строительства. «На данный момент средний годовой рост в этом случае составляет около 40 процентов. На аренде вторичной недвижимости доходность составляет от восьми до 12 процентов. Сейчас именно вариант с перепродажей является основным для инвесторов из России», — пояснила она.

По словам эксперта, одним из преимуществ инвестиций в грузинскую недвижимость является возможность взять рассрочку или ипотеку, а затем покрыть ежемесячный платеж полученными от сдачи объекта в аренду деньгами. В некоторых случаях доходность инвестиций в строящиеся объекты Грузии достигает 100 процентов.

Ранее портал Spain-Real.Estate оценил самую дешевую квартиру в популярном у россиян испанском городе Торревьехе. Наиболее доступным объектом оказалась студия площадью 26 квадратных метров за 2,6 миллиона рублей.