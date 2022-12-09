Раскрыта стоимость самой дешевой квартиры в популярном у россиян городе Испании

Цена самой дешевой квартиры в испанской Торревьехе составила 2,6 миллиона рублей

Стоимость наиболее бюджетной квартиры на вторичном рынке в популярном у россиян испанском городе Торревьехе в декабре 2022 года оценили в 2,6 миллиона рублей, что примерно соответствует 39,4 тысячи евро по актуальному курсу валют. Информацию об этом «Ленте.ру» раскрыли эксперты портала Spain-Real.Estate.

За указанную сумму удастся купить студию площадью 26 квадратных метров, расположенную на первом этаже шестиэтажного дома 1989 года постройки. В пешей доступности от здания находится пляж.

Второе место в списке самых дешевых квартир в Торревьехе занял лот метражом в 30 «квадратов». За студию с отделкой, мебелью и техникой попросили 2,8 миллиона рублей, что приблизительно соответствует 42,4 тысячи евро. Объект расположен на третьем этаже трехэтажного дома 1990 года постройки.

Замкнула тройку квартира-студия за 2,9 миллиона рублей, что примерно соответствует 43,9 тысячи евро. Ее площадь составляет 33 квадратных метра, она находится на четвертом этаже пятиэтажного комплекса, построенного в 1991 году. Кроме того, недалеко от дома расположен пляж. Всего в Торревьехе в декабре нынешнего года для покупки доступны 529 готовых квартир. При этом за год объем их предложения уменьшился на 43,41 процента, или 404 лота.

В ноябре аналитики портала Spain-Real.Estate пришли к выводу, что жители Москвы стали активнее интересоваться жильем в Испании. По их данным, в октябре 2022 года спрос со стороны москвичей на покупку недвижимости в зарубежной стране за месяц вырос на 41,74 процента.