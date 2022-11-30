Москвичи заинтересовались жильем в одной европейской стране

Spain-Real.Estate: спрос москвичей на недвижимость в Испании вырос на 41,74 процента

По итогам октября 2022 года спрос со стороны москвичей на покупку недвижимости в Испании за месяц вырос почти на 42 процента. О том, что жители столицы стали активнее интересоваться жильем в одной европейской стране, сообщают аналитики портала Spain-Real.Estate. Материал есть в распоряжении «Ленты.ру».

Эксперты уточнили, что московский спрос вырос на 41,74 процента относительно сентября. Динамика оказалась самой резкой с января 2021 года, когда спрос увеличился на 67,18 процента. По данным компании, интерес москвичей к объектам в Испании увеличивается на протяжении двух месяцев — в сентябре прирост оценили в 11,61 процента в сравнении с августом.

Однако в сравнении с показателями 2021 года спрос в октябре оказался ниже. Относительно десятого месяца 2021-го значение снизилось на 18,65 процента и на 10,34 процента — в сравнении с октябрем 2020 года. В общей сложности за первые десять месяцев 2022-го интерес москвичей упал на 27,5 процента относительно аналогичного периода 2021 года.

Ранее в Spain-Real.Estate выяснили, что по итогам трех кварталов 2022 года россияне приобрели в Испании 1198 объектов недвижимости — на 17,1 процента больше, чем в аналогичный период 2021 года. В нынешнем году наибольшее число сделок с недвижимостью было зарегистрировано в первом квартале.