Россияне заинтересовались жильем в одной европейской стране

Spain-Real.Estate: число сделок россиян с недвижимостью в Испании выросло на 17,1 процента

По итогам трех кварталов 2022 года россияне приобрели в Испании 1198 объектов недвижимости — на 17,1 процента больше, чем в аналогичный период 2021 года. О том, что число сделок граждан России с жильем в этой европейской стране выросло, «Ленте.ру» сообщили аналитики портала Spain-Real.Estate.

Эксперты отметили, что в нынешнем году наибольшее число сделок с недвижимостью было зарегистрировано в первом квартале — тогда россияне приобрели в Испании 445 лотов. Специалисты добавили, что по итогам третьего квартала доля сделок граждан России снизилась до 1,4 процента от общего числа иностранных покупок. В те же месяцы предыдущего года этот показатель находился на уровне в 2,09 процента.

Ранее в ноябре аналитики Spain-Real.Estate пришли к выводу, что россияне бросились скупать жилье в Испании. Согласно их данным, в десятом месяце 2022 года спрос среди граждан России на приобретение недвижимости в европейской стране увеличился на 38,29 процента относительно сентября. Положительная динамика стала рекордной начиная с января 2021 года.