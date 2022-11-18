Россияне бросились скупать жилье в одной европейской стране

Spain-Real.Estate: в октябре 2022 года спрос на недвижимость в Испании рекордно вырос

В октябре 2022 года спрос на приобретение жилья в Испании среди граждан России увеличился на 38,29 процента относительно сентября, положительная динамика стала рекордной начиная с января 2021 года. О том, что россияне бросились скупать жилье в этой европейской стране, «Ленте.ру» сообщили аналитики портала Spain-Real.Estate.

Интерес граждан России к испанской недвижимости растет на протяжении двух месяцев, при этом до сентября он снижался шесть месяцев подряд. Несмотря на наблюдаемую положительную динамику, число обращений, связанных с покупкой жилья, в октябре нынешнего года было на 26,71 процента меньше, чем в аналогичный период предыдущего года. Относительно десятого месяца 2020 года снижение показателя в 2022-м составило 7,44 процента.

За десять месяцев текущего года интерес к покупке жилья в Испании со стороны россиян оказался на 15,46 процента ниже, чем за период с января по октябрь прошлого года. По сравнению с десятью месяцами 2020-го отрицательная динамика составила 16,47 процента.

Ранее в ноябре в Spain-Real.Estate пришли к выводу, что жители российских мегаполисов массово захотели переехать в Испанию. По данным компании, в октябре-ноябре 2022 года число связанных с релокацией в европейскую страну запросов выросло более чем в два раза по сравнению с весенними показателями.