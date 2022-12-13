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19:46, 13 декабря 2022Культура

Названы самые популярные фильмы и сериалы года

Сайт IMDb опубликовал список самых популярных фильмов и сериалов 2022 года

Кадр: фильм «Бэтмен»

Киносайт IMDb опубликовал окончательный список самых популярных фильмов и сериалов 2022 года.

Главной картиной был назван «Бэтмен». На второй строчке оказался «Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия», а на третьей — «Тор: Любовь и гром». Кроме того, в десятку вошли ленты «Топ Ган: Мэверик», «Черная Пантера: Ваканда навеки», «Варяг», «Серый человек», «Все везде и сразу», «Смерть на Ниле» и «X».

Среди сериалов лидером стал «Очень странные дела». Вторую позицию занял «Дом дракона», следом за ним — «Лучше звоните Солу». Также в топ были включены шоу «Властелин колец: Кольца власти», «Эйфория», «Пацаны», «Лунный рыцарь», «Песочный человек», «Озарк» и «Изобретая Анну».

Ранее IMDb опубликовал список самых популярных актеров 2022 года. Перечень был составлен на основе количества просмотров страниц тех или иных звезд. Рейтинг возглавила Ана де Армас. Первое место ей принесла роль Мэрилин Монро в фильме «Блондинка».

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Марина Погосян
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