Опубликован список самых популярных актеров года

Ана де Армас возглавила рейтинг самых популярных актеров 2022 года

Киносайт IMDb опубликовал список самых популярных актеров 2022 года.

Уточняется, что перечень был составлен на основе количества просмотров страниц тех или иных звезд. Рейтинга возглавила Ана де Армас. Первое место ей принесла роль Мэрилин Монро в фильме «Блондинка».

Вторую и третью строчки заняли звезды «Дома дракона» Эмма Д'Арси и Милли Олкок. Они обе сыграли Рейениру Таргариен — в юном и взрослом возрасте.

На четвертом месте оказался Джозеф Куинн, а на пятом — Джулия Гарнер. В десятку также вошли Милли Бобби Браун, Остин Батлер, Лили Джеймс, Зои Кравиц и Джейми Кэмпбелл Бауэр.

В прошлом году аналогичный рейтинг возглавила Элизабет Олсен. На второй строчке оказался Реге-Жан Пейдж, а на третьей — Флоренс Пью. В десятке также оказались Ана де Армас, Ивонн Страховски, Аня Тейлор-Джой, Александра Даддарио, Джоди Комер, Бен Барнс и Лили Джеймс.