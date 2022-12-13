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15:35, 13 декабря 2022Мир

Испания передаст Украине электрооборудование

МИД Испании сообщил о передаче Украине электрооборудования

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Мадрид передаст Киеву электрооборудование на фоне проблем с электроснабжением, заявили в МИД Испании. Об этом сообщает ТАСС.

Уточняется, что ведомство анонсировало безвозмездную передачу партии высоковольтного электрооборудования оператору «Укрэнерго». «[Королевство собирается] "облегчить серьезную энергетическую ситуацию на Украине"», — передали в МИД.

В частности, Киеву направят 163 единицы спецоборудования.

Ранее украинские власти призвали Францию помочь в восстановлении энергетической инфраструктуры. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль выразил надежду на отправку Парижем военной и финансовой поддержки.

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Анастасия Заикина
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