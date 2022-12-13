Испания передаст Украине электрооборудование
МИД Испании сообщил о передаче Украине электрооборудования
Мадрид передаст Киеву электрооборудование на фоне проблем с электроснабжением, заявили в МИД Испании. Об этом сообщает ТАСС.
Уточняется, что ведомство анонсировало безвозмездную передачу партии высоковольтного электрооборудования оператору «Укрэнерго». «[Королевство собирается] "облегчить серьезную энергетическую ситуацию на Украине"», — передали в МИД.
В частности, Киеву направят 163 единицы спецоборудования.
Ранее украинские власти призвали Францию помочь в восстановлении энергетической инфраструктуры. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль выразил надежду на отправку Парижем военной и финансовой поддержки.