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10:44, 13 декабря 2022Бывший СССР

Украина понадеялась на получение помощи от Франции

Премьер Украины Шмыгаль понадеялся на получение военной и финансовой помощи от Франции

Фото: РИА Новости

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в ходе встречи с французским премьером Элизабет Борн выразил надежду на продолжение получения военной и финансовой помощи от Франции. Об этом он написал в Telegram.

«Призвал французское правительство присоединиться к реализации плана быстрого восстановления Украины. В этом контексте обсудили помощь в поставках энергетического оборудования. Рассчитываем, что Франция продолжит военную, а также финансовую поддержку», — заявил премьер.

Шмыгаль поблагодарил Париж за оказание всесторонней помощи. Политик рассказал об ожидании поддержки французской стороны в вопросе евроинтеграции Украины.

Ранее стало известно, что Франция с начала вооруженного конфликта отправила Киеву бронетехнику, топливо, пусковые установки и гаубицы.

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Кристина Есикова
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