Украина понадеялась на получение помощи от Франции
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в ходе встречи с французским премьером Элизабет Борн выразил надежду на продолжение получения военной и финансовой помощи от Франции. Об этом он написал в Telegram.
«Призвал французское правительство присоединиться к реализации плана быстрого восстановления Украины. В этом контексте обсудили помощь в поставках энергетического оборудования. Рассчитываем, что Франция продолжит военную, а также финансовую поддержку», — заявил премьер.
Шмыгаль поблагодарил Париж за оказание всесторонней помощи. Политик рассказал об ожидании поддержки французской стороны в вопросе евроинтеграции Украины.
Ранее стало известно, что Франция с начала вооруженного конфликта отправила Киеву бронетехнику, топливо, пусковые установки и гаубицы.