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17:02, 12 декабря 2022Мир

Во Франции раскрыли масштабы поставок оружия Киеву

Ouest-France рассказал о поставленных Парижем Киеву гаубицах, топливе и бронетехнике

Фото: Валентин Огиренко / Reuters

Франция с начала вооруженного конфликта поставила Украине бронетехнику, топливо, пусковые установки и гаубицы. Об этом сообщает местное издание Ouest-France со ссылкой на данные Минобороны страны.

Согласно статье, Франция отправила на Украину «большое количество материалов, охватывающих весь спектр выраженных украинцами потребностей». В их числе: шесть 155-миллиметровых буксируемых гаубиц TRF1, 18 самоходных артиллерийских установок (САУ) Caesar, две ракетные пусковые установки LRU и две зенитные системы Crotale.

Помимо этого, Париж поставил Киеву топливо, боеприпасы различных калибров, противотанковое, зенитное оборудование, а также боевую экипировку (шлемы, пуленепробиваемые жилеты, боевые пайки, бинокли ночного видения и медоборудование).

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В августе сообщалось, что после поставок Украине у Франции закончились САУ Caesar. Из-за этого жители страны якобы стали обвинять президента Эммануэля Макрона в том, что он «слишком увлекся поддержкой Киева».

В декабре экс-депутат Европарламента Флориан Филиппо, возглавляющий французское движение «Патриоты», назвал поставки оружия Киеву безумием. Он призвал остановить военную помощь Украине после сообщений о том, что она ведет к истощению французского арсенала.

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Варвара Кошечкина
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