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07:55, 13 декабря 2022Среда обитания

В кабмине опровергли увеличение платежей за ЖКУ из-за «умных» счетчиков

В аппарате Чернышенко заявили, что платежи за ЖКУ из-за «умных» счетчиков не увеличатся

Фото: Konstantin Kokoshkin / Global Look Press

В кабмине опровергли увеличение платежей за жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ) из-за установки в домах «умных» счетчиков. Об этом ТАСС сообщили в аппарате вице-премьера России Дмитрия Чернышенко.

Там пояснили, что методику расчета услуг ЖКХ планируется скорректировать, что снизит их стоимость при использовании «умных» счетчиков. «Что касается повышения тарифов, об этом речи не идет», — заявили в аппарате Чернышенко.

Подчеркивается, что развитие системы «умных» приборов учета призвано усилить проникновение искусственного интеллекта в сферу ЖКХ, а также «дать существенный экономический эффект, в том числе для граждан».

Ранее газета «Известия» сообщила, что в платежах за ЖКУ появится новая строка — за оплату установки, замены и поверки «умных» счетчиков в жилых домах. По данным издания, проработать такую меру Минстрою поручил вице-премьер Дмитрий Чернышенко.

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Марина Совина
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