«Известия»: в платежках за ЖКУ появится новая строка за оплату установки «умных» счетчиков

В платежах за ЖКУ (жилищно-коммунальные услуги) появится новая строка — за оплату установки, замены и поверки «умных» счетчиков в жилых домах. Проработать такую меру Минстрою поручил вице-премьер Дмитрий Чернышенко. Об этом во вторник, 13 декабря, пишут «Известия» со ссылкой на копию документа.

Согласно документу, ведомству поручено обеспечить «доступ к данным "умных" приборов учета за счет переноса их с баланса потребителя на баланс РСО», а также «возможность включения затрат на установку данных приборов в методику ценообразования услуг ЖКХ».

В Минстрое изданию сообщили, что реализация масштабных программ по внедрению «умных» счетчиков прорабатывается, они требуют дополнительных решений в нынешней экономической ситуации.

Генеральный директор АНО «Умный многоквартирный дом» Никита Уткин в беседе с изданием пояснил, что речь идет о счетчиках воды и тепла. Он выразил мнение, что мера избавит россиян от забот по установке, обслуживанию, замене и поверке приборов, а также немного повысит прозрачность сферы ЖКХ, а также приведет к уменьшению трат граждан.

Ранее объединяющая девелоперов, операторов связи и производителей электроники АНО «Умный многоквартирный дом» предложила устанавливать во все новые многоквартирные дома в России «умные» счетчики воды, газа и электричества. Осенью концепцию направили в Минцифры, Минпромторг и Минстрой.