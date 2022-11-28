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10:02, 28 ноября 2022Среда обитания

Во все новые дома в России собрались устанавливать умные счетчики

«Ъ»: во все новые квартиры в России предложили устанавливать умные счетчики

Фото: Mystic Stock Photography / Shutterstock

Во все новые многоквартирные дома в России собрались устанавливать умные счетчики воды, газа и электричества. С таким предложением выступила объединяющая девелоперов, операторов связи и производителей электроники АНО «Умный многоквартирный дом», пишет «Коммерсантъ».

Осенью концепцию направили в Минцифры, Минпромторг и Минстрой. В своем документе организация перечисляет барьеры, препятствующие развитию рынка умных устройств и цифровизации городского хозяйства. Среди проблем — отсутствие комплексных механизмов регулирования сегмента и номенклатуры обязательных к установке устройств, отсутствие заинтересованности управляющих компаний во внедрении технологий из-за нехватки бюджета и несистемная разработка различных IT-систем в регионах.

Помимо обязательной установки умных счетчиков в новых домах к 2030 году специалисты предлагают создать реестр таких устройств и софта для многоквартирных зданий, а также создать минимальный перечень технических требований для приборов учета и оборудования связи. По словам главы АНО Никиты Уткина, единое регулирование необходимо, так как застройщики часто используют несовместимые между собой устройства.

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Однако аналитик MForum Analytics Алексей Бойко считает, что установка умных приборов учета не должна быть обязательной — решение об этом должны принимать исключительно собственники квартир, поскольку расходы лягут в основном на них. По оценкам эксперта, цифровизация домов обойдется в несколько десятков миллиардов рублей.

В концепции также говорится о необходимости создания приложения для управления всеми умными устройствами для пользователей. «Это может быть единое государственное приложение, возможно в рамках "Госуслуг", которое может распространяться через RuStore, но возможно и через App Store и Google Play, если площадки позволят»,— предположил специалист.

Коммерческий директор ГК «Страна Девелопмент» Александр Гуторов отметил, что на рынке уже есть приложения для управления умным домом, а также используются smart-технологии. Специалист добавил, что при необходимости компания готова присоединиться к общей номенклатуре.

В «Лаборатории цифровизации жилья» заявили, что при внедрении цифровых технологий застройщики не всегда учитывают, сможет ли управляющая компания ими пользоваться, и будет ли это удобно жильцам. При этом эксперты считают, что гражданам единые правила могут быть выгодными, так как цифровизация данных по учету ресурсов и сервисов позволит регламентировать ежемесячные коммунальные платежи.

Ранее Минстрой предложил включать в расходы на создание и обслуживание цифровой инфраструктуры в тарифы ЖКХ. Предполагается, что россияне начнут оплачивать разработку и обеспечение программ, сайтов и технических средств. Эту сумму добавят к тарифу на тепло и воду.

Нина Ташевская
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