Во все новые дома в России собрались устанавливать умные счетчики

«Ъ»: во все новые квартиры в России предложили устанавливать умные счетчики

Во все новые многоквартирные дома в России собрались устанавливать умные счетчики воды, газа и электричества. С таким предложением выступила объединяющая девелоперов, операторов связи и производителей электроники АНО «Умный многоквартирный дом», пишет «Коммерсантъ».

Осенью концепцию направили в Минцифры, Минпромторг и Минстрой. В своем документе организация перечисляет барьеры, препятствующие развитию рынка умных устройств и цифровизации городского хозяйства. Среди проблем — отсутствие комплексных механизмов регулирования сегмента и номенклатуры обязательных к установке устройств, отсутствие заинтересованности управляющих компаний во внедрении технологий из-за нехватки бюджета и несистемная разработка различных IT-систем в регионах.

Помимо обязательной установки умных счетчиков в новых домах к 2030 году специалисты предлагают создать реестр таких устройств и софта для многоквартирных зданий, а также создать минимальный перечень технических требований для приборов учета и оборудования связи. По словам главы АНО Никиты Уткина, единое регулирование необходимо, так как застройщики часто используют несовместимые между собой устройства.

Однако аналитик MForum Analytics Алексей Бойко считает, что установка умных приборов учета не должна быть обязательной — решение об этом должны принимать исключительно собственники квартир, поскольку расходы лягут в основном на них. По оценкам эксперта, цифровизация домов обойдется в несколько десятков миллиардов рублей.

В концепции также говорится о необходимости создания приложения для управления всеми умными устройствами для пользователей. «Это может быть единое государственное приложение, возможно в рамках "Госуслуг", которое может распространяться через RuStore, но возможно и через App Store и Google Play, если площадки позволят»,— предположил специалист.

Коммерческий директор ГК «Страна Девелопмент» Александр Гуторов отметил, что на рынке уже есть приложения для управления умным домом, а также используются smart-технологии. Специалист добавил, что при необходимости компания готова присоединиться к общей номенклатуре.

В «Лаборатории цифровизации жилья» заявили, что при внедрении цифровых технологий застройщики не всегда учитывают, сможет ли управляющая компания ими пользоваться, и будет ли это удобно жильцам. При этом эксперты считают, что гражданам единые правила могут быть выгодными, так как цифровизация данных по учету ресурсов и сервисов позволит регламентировать ежемесячные коммунальные платежи.

Ранее Минстрой предложил включать в расходы на создание и обслуживание цифровой инфраструктуры в тарифы ЖКХ. Предполагается, что россияне начнут оплачивать разработку и обеспечение программ, сайтов и технических средств. Эту сумму добавят к тарифу на тепло и воду.