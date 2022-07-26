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В российские тарифы ЖКХ предложили включить расходы на «умные» счетчики

«Коммерсант»: Минстрой России предложил включать в тарифы ЖКХ расходы на «умные» счетчики

Фото: Pravda Komsomolskaya / Globallookpress.com

Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства России предложило включать расходы на создание и обслуживание цифровой инфраструктуры в тарифы ЖКХ, пишет «Коммерсант» со ссылкой на источники в ведомстве.

Как уточнили с Минстрое, в платежки могут включить новый пункт — расходы на «умные» счетчики. Предполагается, что россияне начнут оплачивать создание и обслуживание цифровой инфраструктуры, в том числе программ, сайтов и технических средств. Эту сумму добавят к тарифу на тепло и воду.

«Минстрой направил соответствующий проект постановления правительства в профильные ведомства», — отметили в министерстве. При этом Федеральная антимонопольная служба (ФАС) уточнила, что не поддерживает идею. Эксперты считают, что меры защиты граждан от необоснованного роста цен за ЖКХ должны оставаться прежними.

В России с 1 июля увеличились тарифы на услуги ЖКХ, повышение зависит от региона. В среднем рост составит четыре процента.

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Марина Совина
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