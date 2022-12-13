Российские ракеты «Калибр» уничтожили военный объект ВСУ в порту Очакова

Российские «Калибры» уничтожили военный объект ВСУ в порту Очакова и попали на видео

Российские военные с помощью крылатых ракет «Калибр» уничтожили военный объект Вооруженных сил Украины (ВСУ) в порту Очакова Николаевской области. Видео публикует RT.

Именно отсюда, как отмечается, ВСУ снабжают свои войска на острове Первомайском.

Стрелок-разведчик из казачьей бригады «Дон» с позывным Идейный сообщил, что у украинских военных есть миномет, а на объекте также сидит координатор цели. «До него добраться [непросто] — там очень хороший укрепрайон», — пояснил Идейный. Он добавил, что российские войска стремятся лишить ВСУ логистики.

Кроме того, с острова Первомайского бойцы ВСУ предпринимали множественные попытки высадиться в районе Кинбурнской косы, однако не преуспели, сказал разведчик.

Ранее американский эксперт в области безопасности Алекс Бэтли назвал российские крылатые ракеты «Калибр» смертоносным и точным оружием. По его словам, данные ракеты поражают цели на большом расстоянии.