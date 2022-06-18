Российские «Калибры» назвали смертоносным и точным оружием

19Fortyfive: российские крылатые ракеты «Калибр» являются смертоносным и точным оружием

Американский эксперт в области безопасности Алекс Бэтли назвал российские крылатые ракеты «Калибр» смертоносным и точным оружием в своей статье для 19Fortyfive.

По его словам, данные ракеты поражают цели на большом расстоянии. Он добавил, что новейшая разработка несет 450-килограммовую боеголовку, «которую можно оснастить как обычной, так и ядерной начинкой».

Бэтли отметил, что такими ракетами вооружают атомные и неатомные подводные лодки, а также фрегаты и более крупные надводные корабли. Он подчеркнул, что «Калибры» дают значительный наступательный потенциал даже небольшим платформам вроде корветов.

«Радиус действия и точность "Калибров" позволяет российскому Военно-морскому флоту держать на мушке отдаленные цели, сдерживать их и легко уничтожать», — написал автор.

Эксперт добавил, что силы Военно-морского флота России расположены в стратегически важных точках мира. Он заявил, что передовые разработки России в области ракетостроения останутся «угрозой» для западных стран еще долгие годы.

Ранее Минобороны показало видео боевой работы российского фрегата. На предоставленных кадрах видно, как корабль выполняет запуск ракет «Калибр». Также ведомство опубликовало видео запуска ракет «Калибр» с подводной лодки Черноморского флота. Таким образом российские военные нанесли удар по объектам ВСУ.