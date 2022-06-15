Минобороны показало удары ракетами «Калибр» с фрегата по объектам ВСУ

Минобороны показало удары «Калибрами» с фрегата Черноморского флота по объектам ВСУ

Минобороны опубликовало видеозапись, на которой Вооруженные силы (ВС) России наносят удары высокоточными ракетами «Калибр» по украинским объектам военной инфраструктуры. Кадрами ведомство поделилось с журналистами, они есть в распоряжении «Ленты.ру».

Как сообщили в оборонном ведомстве, пуски ракет выполнял фрегат Черноморского флота — всего из акватории Черного моря было выпущено четыре крылатые ракеты «Калибр».

Накануне Минобороны показало кадры работы штурмовиков Су-25 ВКС России по украинским военным объектам, Там уточнили, что пуски ракет выполнялись с малых высот.

Спецоперация по демилитаризации и денацификации Украины началась 24 февраля — о ней объявил президент России Владимир Путин. Он назвал ее основной целью защиту жителей республик Донбасса. 10 июня спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что специальная операция завершится выполнением всех поставленных целей.