Инстасамку обокрали после концерта в Караганде

Певица Инстасамка пожаловалась на пропажу кроссовок Nike после концерта в Караганде

Певица и блогерша Инстасамка (настоящее имя Дарья Зотеева) рассказала о пропаже ценной обуви после концерта, который она провела в казахстанском городе Караганда. Сторис на эту тему она опубликовала в личном Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

Знаменитость заявила, что ее обокрали сотрудника отеля, а именно, вынесли из номера кроссовки спортивного бренда Nike оранжевого цвета. По словам хип-хоп-исполнительницы, она дорожила утерянной парой, так как обувь была подарком от близкого человека. Инфлюэнсер попросила злоумышленников связаться с ее менеджером, чтобы разрешить проблему.

«Проживание в вашем отеле по нескольким причинам было некомфортное. И ваши горничные просто украли мои кроссовки», — посетовала Инстасамка в соцсетях и призвала фанатов написать ей в случае обнаружения кроссовок. «Если их уже носит чья-то дочка или внучка — окей, надеюсь, хоть размер подошел», — пожаловалась она в заключение.

В апреле Инстасамка разбила чужой суперкар Lamborghini в Дубае. Знаменитость показала фото поврежденного транспортного средства красного цвета, расположенного у искривленного столба. Кроме того, на его фоне девушка сняла видео, где в слезах рассказала о случившемся.