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22:07, 13 декабря 2022Россия

Кириенко назвал число добровольцев из ОНФ в зоне спецоперации

Кириенко сообщил об участии в спецоперации более 150 добровольцев из числа активистов ОНФ
Сергей Кириенко

Сергей Кириенко. Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

Более 150 добровольцев Народного фронта ушли в зону специальной военной операции (СВО), сообщил первый замруководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко, пишет РИА Новости.

Он выступил на заседании центрального штаба Общероссийского народного фронта (ОНФ), посвященном итогам работы движения за год. По его словам, Народный фронт в условиях реального цивилизационного противостояния смог соответствовать масштабу задач в условиях проведения СВО. «В первую очередь, огромные слова благодарности активистам Народного фронта, из которых больше 150 человек ушли добровольцами в зону спецоперации», — назвал политик число участников.

Как уточнил Кириенко, среди волонтеров есть и руководители региональных отделений ОНФ. «Они сегодня выполняют свой гражданский долг, защищая людей в Донбассе и защищая нашу Родину», — подчеркнул он.

В ноябре стало известно, что более 15 тысяч человек записались в добровольческие отряды с начала спецоперации.

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Марина Совина
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